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  4. 19 Eylül 2019 13:38

AK Partili milletvekilleri bedelli askerliğe başvurdu

Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk gerçekleşti ve AK Parti'nin 2 milletvekili bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için TSK'ya başvurarak, silah altına alındı.

AK Partili milletvekilleri bedelli askerliğe başvurdu
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Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, geçen hafta Kırklareli Lüleburgaz'da bulunan 65. Mekanize Piyade Tugayı'na teslim oldular.

Her iki isim de aynı zamanda AK Parti'nin gençlik kollarında görevli. Büyükgümüş AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, Özboyacı ise yardımcısı olarak görev yapıyordu. Milletvekillerinin, 2018'de çıkan ve 21 gün süreli 15 bin lira karşılığında bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı öğrenildi.

AK Parti'li milletvekilleri, 1 Ekim'deki Meclis'in açılışına katılamayacaklar. Ancak 4-6 Ekim tarihinde Kızılcahamam'da yapılacak partinin istişare kampında yer alacaklar.

Sözcü

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