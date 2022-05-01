AK Partili Mücahit Birinci'den olay ''1 Mayıs'' paylaşımı! Tepki yağdı

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, ''Eskiden 1 Mayıs korkulan bir gündü, artık AK Parti'nin vizyonu ile bir bayram olarak kutlanıyor'' dedi. Birinci'nin paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün tüm yurtta kutlamaya devam ediyor. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına alırken Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen kişilere polis ekipleri müdahale etti.

"ESKİDEN 1 MAYIS KORKULAN BİR GÜNDÜ"



5 bin lira değerindeki atkısıyla çok konuşulan AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci ise sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin "Eskiden 1 Mayıs korkulan bir gündü. Artık AK Parti'nin vizyonu ile bir bayram olarak kutlanıyor ve resmi tatil. Dolayısıyla tüm emekçilerimizin 1 Mayıs bayramlarını kutluyorum" paylaşımında bulundu.

Birinci, "Kimsenin aklı, 1 Mayıs'ta bir kısım yasa dışı örgütlerin şehirlerde terör estireceğinde değil. Dikkat ediniz, korkan var mı? Çekinen var mı? İşte, 1 Mayıs'ın barış ikliminde idrak edilmesini sağlayan parti, AK Parti'dir. Terörü bitiren vizyon da AK Parti'nin vizyonudur" dedi.

"TÜM SOSYAL DEVRİMLERİ YAPAN PARTİDİR AK PARTİ"

Birinci şöyle devam etti:

"1 Mayıs'ı da biz resmi tatil yaptık. Sözde emekçi yanlısı onlarca iktidar geçti. Neden yapmadılar? Çünkü işleri güçleri emekçi istismarı idi. Bunlar samimi değiller. İdeolojilerinde de samimi değiller. Türkiye'deki tüm sosyal devrimleri yapan partidir AK Parti."

AK Partili Birinci'nin paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.