AK Partili Özhaseki: ''Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda ''Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, küçük boylular geliyorlar Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar dedi'' diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dün düzenlenen 'Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende, "Bu seçim, ne sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi ne sadece Türkiye seçimi. Hepimiz biliyoruz ki bu seçim, tüm dünya mazlumlarının seçimi, yıllarca emek verdiğimiz kazanımlarımızın berhava edilmemesi seçimi” dedi.

"KABE'DEN MUSTAFA CECELİ ARADI"

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Kabe'den kendisini aradığını ifade eden Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

"Beni bir müddet önce Kabe'den Mustafa Ceceli aradı. Dedi ki; "Mehmet Abi ben Hac'dayım ama tavaf edemiyorum."

Mustafa hayırdır dedim, hayranların Kabe'yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun? "Hayır abi değil...Önümde bir Türk Bayrağı var, bütün Hüccac; esmer, Uzak Doğu'dan gelmiş sarı benizliler, küçük boylular önce geliyorlar Kabe'de beni durduruyorlar, bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kabe'ye çeviriyorlar benim elimi açtırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar" dedi.