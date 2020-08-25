AK Partili Özhaseki'den sel felaketi açıklaması: Suçlu arayanlar CHP'ye baksın

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Giresun’da yaşanan sel felaketinden CHP’yi sorumlu tuttu.

Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Giresun’daki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin kendisini derinden üzdüğüne dair genel bir yorumda bulunduğunu” hatırlattı. “Dünyada tabiatın tahrip edilmesinin afetlerle sonuçlandığının altını çizdiğini” belirten Özhaseki, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın kendisini adres gösteren sorusuna işaret ederek “CHP Sözcüsü ise beni sorumlu tutmaya kalkmış. ‘Haseki neredeydi?’ diye soran Öztrak’a cevap verelim: Bu binalar AK Parti’den önce yapılmış. İlla suçlu aramak istiyorlarsa 2004-2009 arasında Dereli Belediyesini yöneten CHP’ye baksınlar” ifadesini kullandı.

“Afeti bari siyasete meze etmeyin” diyen Özhaseki “Altını çizmek istiyorum ki bu binalar yapılırken ben bırak Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı dahi değildim. Ticaretle meşgul olan, kamu görevi olmayan esnaftım. İlaveten dere yatağına en geç yapılan yapılar bile AK Parti dönemine denk gelmiyor” iddiasında bulundu.

ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugünkü basın toplantısında Mehmet Özhaseki’nin “Herkes tabiatı tahrip ediyor. Tabiatı tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor. Tabiat da dönüp insanoğlundan intikam alıyor” açıklamasını yorumlamış ve “Özhaseki kim? AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı daha önce Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı. Dere yataklarına bu binalar yapılırken Özhaseki neredeymiş? Kalkmışlar vatandaşı suçluyorlar. Ayıptır.” ifadelerini kullanmıştı.

Giresun'daki felaket göz göre göre gelmiş!