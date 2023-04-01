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AK Partili Yavuz: Erdoğan'ın açık ara 1'inci olduğunu göreceğiz

AK Partili Yavuz: Erdoğan'ın açık ara 1'inci olduğunu göreceğiz
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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerlerinin belirlenmesinin ardından ''İnşallah 14 Mayıs'ta açık ara Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 1'nci olduğunu göreceğiz'' açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu'nda cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlendiği kura çekilişinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurayı değerlendiren Yavuz, pusulanın neresinde olunursa olunsun seçime eşit girildiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan’ın oy pusulasında 1'inci sırada yer aldığını hatırlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"İnşallah 14 Mayıs'ta da açık ara Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1'inci olduğunu göreceğiz. Yeni serüvende Türkiye'de çok daha marka işler yapılacak, çok daha devasa işlere imza atılacak. Çünkü Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızla birçok ilk yaşadık. Yapılamayacaklar, 'yapılamaz' denilenler yapıldı, 'olamaz' denilenler oldu. Bu anlamda birçok ilki, birçok güzelliği, birçok yeniliği yaşadık. Ben bundan sonraki süreçte o atılan adımlar, belki atılan temeller çok daha önemli semerelerin toplandığı bir sürece dönüşecek diye düşünüyorum. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yine Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin başında olması önemli. Oraya doğru gidiyor. En son anketlerde zaten bir önceki oy oranımızın daha üstünde bir oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceğini görüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Biz de o yeniliklerin devam ettiği, devasa hamlelerin söz konusu olduğu, bizim de milletimize tekrar hizmetkar olarak çalıştığımız bir tabloda karşı karşıya kalacağız." 

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DHA

Etiketler cumhurbaşkanı adayı oy pusulası recep tayyip erdoğan ali ihsan yavuz
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