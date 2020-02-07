AK Partililerden Erdoğan'a: ''Polemiğe girmeseniz...''

50 dolayında milletvekiliyle AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelen Erdoğan, ilerleyen günlerde de bu şekilde 4 grupla daha görüşecek. Yaklaşık 3.5 saat süren ilk grupla yapılan toplantıda son günlerde Kanal İstanbul başta olmak üzere özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la girdiği polemikler Erdoğan’a anımsatıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, bir milletvekili, “Siz Cumhurbaşkanısınız, karşınızdaki ise büyükşehir belediye başkanı. Onlara siz cevap vermeseniz, belediye başkanlarını muhatap alacak açıklamalarda bulunmasanız” dedi. Erdoğan’ın bunun üzerine milletvekilinden bu konuda örnek vermesini istedi. Kanal İstanbul ile ilgili tartışmaların anımsatılması üzerine Erdoğan, “Kanal İstanbul diyemezsin. O benim projem, patenti bu garibana ait. Tabii ki bununla ilgili konuşacağım. Başka bir şey varsa onu ben bilmiyorum” dedi.

‘İBB METRO YAPMIYOR’

Erdoğan, İBB’nin havalimanına metro yapması gerektiğini, bu görevin belediye ait olmasına rağmen yapmadığını belirterek, “Bunu da biz yapacağız. Ulaştırma Bakanlığımız konuyla ilgili bir çalışma yapıyor” dedi.

‘BAKANLAR İLLERE GELSİN’

Bazı milletvekilleri, hükümetin çok iyi işler yaptığını, ancak bunların halka anlatılamadığını belirterek, bakanların bürokratlarla birlikte bu konuda daha aktif olmalarını istedi. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u çok başarılı bulduklarını belirten bir milletvekili, “Sayın Bakan, bürokratları da yanına alıyor milletvekilleriyle illere geliyor, halka yaptıklarıyla ilgili bilgi veriyor. Diğer bakanlar da bunu yapmalı, genel müdürler de sahaya inmeli. Halkın ihtiyaçlarını bire bir kendileri tespit etmeli. Halk demeli ki bakanlar, bürokratlar ve milletvekili çalışıyor” diye konuştu. Erdoğan da, bunun çok haklı bir talep olduğunu belirterek, bakanlara bu konuda talimat vereceğini söyledi.

Bir milletvekili, kamuya alımlarda mülakatın büyük bir sorun haline geldiğini belirterek, “Mülakatlarda kazanamayanların çoğu bizim hem partimize hem şahsımıza yükleniyor, siyaseti kirletiyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Alınan kişi çok az ama elenen çok fazla, bunlar hep tepki yaratıyor” dedi. Bu konuda mülakata çok fazla kişinin çağrılmaması ya da yetenek gerektiren meslekler dışında mülakatların kaldırılması gibi formüller dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısında bu konuyu değerlendireceklerini belirtti.

