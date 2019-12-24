AK Parti’nin bu vaadi rafa kalktı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 300 koyun projesinin akıbetiyle ilgili yönelttiği yazılı soru önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, proje kapsamında asgari ücret verilmediğini itiraf etti. Sigorta konusunda ise hiçbir bilgi vermedi.

433 üreticiye 80 bin 106 baş damızlık koyun dağıtımı yapıldığını açıklayan Bakan Pakdemirli, böylece projenin bitimine günler kalmasına rağmen 103 üreticiye 19 bin 603 baş damızlık koyun verilmediğini de itiraf etmiş oldu.

"DAĞ FARE DOĞURDU"

Konuyla ilgili soru önergesi veren Ömer Fethi Gürer Evrensel’e şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir önceki Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, 'Her çiftçi aileye 300 baş koyun dağıtılacak, koyun alacak aileye asgari ücret ödenecek, sigortası devlet tarafından yatırılacak' sloganıyla geçen yıl hayata geçirdiği projede dağ fare doğurdu"

Fakıbaba’nın, "Her bir aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret alacak. Sigortasını da yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa karşılayacağız. Sadece köyde bulunan arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek" şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Gürer, projenin başarısız olduğunu şu sözlerle özetledi:

"Proje kapsamında 20 bin koyun alabilecek şartı yerine getirenler dahi koyunları alamamış. Proje bu ay sonunda tamamlanıyor. Ne yazık ki projeden beklenen başarı elde edilemedi"