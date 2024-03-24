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AK Parti'nin İstanbul mitinginde sürpriz! Rozetini Erdoğan taktı

AK Parti'nin İstanbul mitinginde sürpriz! Rozetini Erdoğan taktı
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AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi''ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya rozet taktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting için katılımcılar saat 10.30 itibarıyla alana alındı.

Miting, vatandaşların alanı doldurmasının ardından saat 14.00'te başladı.

İlk olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen'in sahneye çıktığı mitingde, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi.

Katılımcılar, miting alanında dev Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, miting alanı üstünde tur attıktan sonra indi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve çocuklarıyla platforma çıkıp vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından önce, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum konuşma yaptı.

YRP'den istifa eden vekile rozet taktı

Erdoğan, sahneye Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu ile birlikte çıkarak Pamukçu'ya rozet taktı. 

AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah'tan istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya rozetini taktı.

Etiketler ak parti büyük istanbul mitingi suat pamukçu yeniden refah partisi recep tayyip erdoğan
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