AK Parti'nin oyları ilk defa bu kadar düştü

Yöneylem Araştırma şirketi, son anketinin sonuçlarını açıkladı. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?' sorusu yöneltilen vatandaşların verdiği yanıt AK Parti'de soğuk duş etkisi yarattı.

Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, yaptıkları son anketin sonuçlarını Halk TV’de paylaştı.

Vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' ve 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?' sorularının yöneltildiği araştırmada Cumhur İttifakı için şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı...

ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER

'Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?' sorusuna vatandaşların yüzde 56.9'u 'asla oy vermem', yüzde 32.6'si 'kesinlikle oy veririm' ve yüzde 8.1'i ise 'Oy verebilirim de vermeyebilirim de' dedi.

MHP BARAJ ALTINDA KALDI

'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen cevaplar ise;

AK Parti: Yüzde 25.8

CHP: Yüzde 21.9

İYİ Parti: Yüzde 11

HDP: Yüzde 8.5

MHP: Yüzde 6.1

Saadet: Yüzde 0.8

Gelecek: Yüzde 0.5

DEVA: Yüzde 1.2

Kararsızların oranının yüzde 10.7 olduğu ankette katılımcıların yüzde 9.4'ü oy kullanmayacağını belirtti.

İşte canlı yayında açıklanan o anket: