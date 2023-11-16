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AK Parti'ye ittifak daveti: ''İstanbul ve Ankara'da kapımız açık'2

AK Parti'ye ittifak daveti: ''İstanbul ve Ankara'da kapımız açık'2
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyen, TBMM'ye de AK Parti listelerinden giren Yeniden Refah Partisi, yerel seçimler için AK Parti'ye ittifak daveti gönderdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendireceklerini bildirdi.

Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde 81 il 922 ilçede kendi belediye başkan adaylarını çıkaracağını belirtti.

Yerel seçimlerde ittifak konusuna değinen Kılıç, kendilerine henüz bu konuda bir ittifak teklifinin gelmediğini söyledi.

Kılıç, "AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendirebiliriz, bu konuda görüşmelere kapımız açık." dedi.

AK Parti ile bu anlamda ilerleyen günlerde görüşmeler yapabileceklerini belirten Kılıç, ancak takvimin henüz netleşmediğini dile getirdi.

 

AA

Etiketler yrp yeniden refah partisi fatih erbakan ak parti ittifak yerel seçim yerel seçim ittifakı
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