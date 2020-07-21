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  4. 21 Temmuz 2020 16:47

Akşener'den Pınar Gültekin paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin için yaptığı paylaşımda ''İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?'' dedi.

Akşener'den Pınar Gültekin paylaşımı
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Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gültekin cinayetinin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çekilme talimatı verdiği ileri sürülen İstanbul Sözleşmesi tekrar gündeme geldi.

Twitter hesabından cinayete ilişkin paylaşım yapan Akşener, "Pınar Gültekin'in sahipsiz kalan çığlığıyla bir kez daha yandık. Bir kadının daha hayallerini çaldılar. Bir kadının daha yüreğine evlat acısı düşürdüler. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor? #pinargultekin" ifadelerini kullandı

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