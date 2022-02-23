Ali Babacan'dan hükümete çağrı: Acilen bir önlem paketi açıklamaya davet ediyoruz

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan haftalık değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle bir çağrıda bulundu.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan partisinin haftalık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ve Rusya krizine değinen Babacan, krizin Türkiye'yi olumsuz etkilememesi için acil önlem paketi hazırlanması gerektiğini belirterek, "Bu krizin Türkiye üzerinde etkileri olacaktır. Güvenlik riskleri, finansal piyasalar açısından belirsizlikler, Rusya için açıklanan yaptırımlar Türkiye’yi de etkileyecek konulardır. Hükümeti, acilen bir önlem paketi açıklamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın açıklamalarından satır başları:

Sorunların mutlaka barışçıl çözümlerle sonuçlanmasını umuyoruz. Sayın Erdoğan hemen yanı başında böyle bir güvenlik krizi varken programına hala devam etti. Pek çok ülke bir şeyler yapmanın peşinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ise görüşmelerine devam ediyor.

Partili basına bakacak olursanız, Putin Türkiye’ye geliyordu değil mi? Erdoğan büyük arabulucuk yapacaktı. Hani ne oldu? Arabulucu nerede? Arabulucu Afrika’da geziyor.

Rusya Federasyonu, uluslararası hukuku tanımayarak, tüm dünyanın büyük bir krize sürüklenmesine sebep oluyor. DEVA Partisi olarak pozisyonumuz çok net. Ukrayna’nın uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarının kesinlikle korunması gerektiğini söylüyoruz.

Demokratikleşme döneminin hafızası, milletimizin kalbinden ve zihninden silinmedi. Yaşı 30’un üzerinde olan pek çok arkadaşım, o günleri çok iyi hatırlıyor. İnsanların yüzünün güldüğü barış dolu günler, milletimizin yaşadığı en güzel anılar olarak tarihe geçti.

Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek’ten oluşan troykanın bugün kurduğu ittifakın doğru adı Cumhur İttifakı değil, tam bir ‘Kriz İttifakı’dır. Demokrasi yaklaşımımızın temelinde vatandaşın iradesi var. Kitabımızda, sandıktan beğenmediğimiz sonuçlar çıkınca mızıkçılık yapmak yok. Tam demokrasilerin; yetki ve sorumluluğun paylaşıldığı, hukukun üstünlüğünün temel alındığı rejimler olduğunu biliriz.