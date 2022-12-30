Altılı Masa'da ''çoklu aday'' tartışması! İki parti veto etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun çoklu aday önerisine CHP lideri Kılıçdaroğlu yeşil ışık yaktı. DEVA Partisi ve İYİ Parti ise çoklu adaya sıcak bakmadığını açıkladı.

2023 genel seçimlerine yaklaştıkça 6'lı masadaki cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar da alevlendi. Muhalefetin ortak aday çıkarıp çıkaramayacağı merak edilirken, son günlerde 6'lı masadaki liderlerden gelen açıklamalar, "çoklu aday" ihtimalini gündeme getirdi.

DAVUTOĞLU'NUN ÖNERİSİNE KILIÇDAROĞLU'NDAN YEŞİL IŞIK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında, "Madem ki bir oyun oynanıyor. Bu oyunun arka planını görüp gerektiğinde 6'lı masa iki aday da çıkarabilir. Son anda Erdoğan fikrini değiştirdi diyelim. A planımız tek adaydır ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız." derken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Çoklu aday olur mu? Biz hiç konuşmadık, altılı masada konuşulmadı. Gelirse konuşulur." ifadelerini kullandı.

BABACAN VE İYİ PARTİ'DEN VETO

Davutoğlu'nun önerisine Babacan'dan veto gelmişti. Çoklu adayın ortak aday belirleyememek olduğunu belirten Babacan, "O örneği 2018'de yaşadık tekrar yaşamanın anlamı yok. Biz masaya oturduğumuz ilk günden beri ortak aday, ortak politikalar, geçiş sürecinin yol hareketi dedik." şeklinde konuştu. Babacan'ın ardından çoklu adaya bir veto da İYİ Parti'den geldi. Genel merkezde basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, çoklu aday önerisine kapalı olduklarını söyledi.

"TEK VE ORTAK ADAY DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Zorlu, "13. Cumhurbaşkanı'nın Altılı Masa tarafından seçilmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız." dedi.

"6 NİSAN'DAN SONRA YAPILMASI DÜŞÜNÜLECEK SEÇİM TARİHİNE ONAY VERMEYECEĞİZ"

Zorlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Seçime şu anda tahmini 170 günlük bir süre kaldı. Bir an önce milletimizin karşısına seçim sandığının getirilmesini ortaya koyduk. Biz, İYİ Parti olarak açık ve net bir kararın içindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Sayın Genel Başkan'ımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür."