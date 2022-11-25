Altılı masanın adayı 2023'e kaldı

Altılı masanın merakla beklenen Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir tarih daha gündeme geldi. İYİ Partili Uğur Poyraz cumhurbaşkanı adayının 2023 yılında açıklanacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih için 2023 yılını işaret etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Poyraz "Ocak ayından sonra adayı göreceğimize inanıyorum" dedi.

Adaylığı tartışılan belediye başkanlarıyla ilgili de konuşan Uğur Poyraz, "Mansur Bey de Ekrem Bey de diğerleri de Millet İttifakı’nın belediye başkanları. Bizim için hepsi kıymetli. Ancak Ankara’da bir programda Mansur Yavaş ile Genel Başkan’ımız doğal olarak bir araya geliyor; hemen aynı sözler. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’da bir programa katılıyor, yine aynı sözler" diye ifade etti.

Hande Fırat'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...