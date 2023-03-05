Ankara'da dengeler değişiyor! Tek tek istifa ediyorlar: Mansur Yavaş rahatsız

Seçimlere 2,5 ay kala İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılması sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tüm dengeler değişti.

Seçimlere 2,5 ay kala İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılması sonrasında birçok gelişme yaşanıyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde istifalar krize neden oldu.

İYİ Parti'nin 6'lı masadan çok sert açıklamalarla ayrılması, siyaset gündemine adeta bomba gibi düştü. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 2,5 kala İYİ Parti-CHP arasında yaşanan ayrışma, muhalefet cephesinde tüm planları altüst ederken; belediye meclislerinde de yeni bir krizin kapısı açılmış oldu.

PEŞ PEŞE İSTİFA EDİYORLAR

Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti’ye geçen CHP’li üyeler partilerine dönmek üzere İYİ Parti'den istifa etmeye başladı.

Söz konusu gelişmeyi gazeteci Murat Yetkin duyururken; Habertürk Editörü Mahir Kılıç da yaşanan süreçle ilgili canlı yayında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

'MANSUR YAVAŞ DURUMDAN RAHATSIZ' İDDİASI

Söz konusu istifaların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilgisi olmadan gerçekleştiği ve bu durumdan Yavaş'ın rahatsız olduğu belirtildi. İstifalar, Yavaş'ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamle olarak yorumlandı.

AKŞENER İLE GÖRÜŞECEKLERDİ

Akşener’in çağrısına olumlu karşılık vermeyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Meral Akşener’in ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak dün yaşanan gelişmeler sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’dan “Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur, ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden böyle bir talebi olmuştur” açıklaması gelmişti.

CHP: "ADAY OLARAK KILIÇDAROĞLU’NU GÖRMEK İSTEDİKLERİNİ İLETECEKLER"

CHP Genel Merkezi ise basına “Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bu görüşmede 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler” açıklamasını yapmıştı.