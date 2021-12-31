Arınç, Soylu'yu topa tuttu: ''Bu şekliyle giderse İmamoğlu, yüzde 50'nin üstünde gelir''

Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, İBB'ye özel teftiş başlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'yu eleştirdi. Arınç, ''Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı "özel teftiş" üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert sözlerle eleştirdi.

"YAPILMAK İSTENEN ŞEYİN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Halktv'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Arınç, yapılmak istenen şeyin hiçbir anlamı olmadığını vurgulayarak, "Süleyman Soylu'yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu gelişmelerden ne çıkabileceğini, çok iyi bir hesap adamı olduğu için bilmesini isterim" diye konuştu.

"KAYYUM DA ATASALAR YIPRANMAZ, DAHA DA GÜÇLENİR"

İBB'ye yönelik yapılanların İmamoğlu'nu yıpratmayacağını, daha da güçlendireceğini söyleyen Arınç, "Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir. Ötesini düşünmek bile istemem. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda spekülasyona girmek istemem. Kayyum da atasalar, dedikodularla onu yıprattıklarını da zannetseler, yıpranmaz, daha da güçlenir. Partisini de kendisini de güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Arınç, "İBB'ye yönelik özel teftişi nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Endişeli ve üzüntülüyüm. 2019'da İstanbul'da ilk seçim iptal edilip ikincisi yapılacağı zaman şiddetle muhalefet ettim. 'Seçim (İmamoğlu'na) kaybettirilmiş olsa bile beş sene sonra cumhurbaşkanı adayına hazır olun. İmamoğlu'nun hak kazanmadığı popülariteyi kendi elimizle vermeyelim' dedim. Korktuğum başıma geldi. Arzu etmediğim bir şekilde birilerinin telkiniyle seçim iptal edildi ve 850 bin oy farkıyla Ekrem Bey seçildi. 1994'te İstanbul ve Ankara'yı cüzi oylarla kazanmıştık. Tayyip Bey'in başarısından sonra büyük hizmetleri geldi. Kahramana dönüştü. Önüne geçtiler. Uyduruk bir ceza, arkasından Pınarhisar Cezaevi. Onun yolu liderliğe, başbakanlığa ve ilerisine uzanacak duruma geldi.

"BİZİM HALKIMIZIN GÖNLÜNDE MAĞDURİYETE KARŞI DUYARLILIK VAR"

Ben şunu hatırlıyorum: 1999 mahalli seçimleri yapıldı. Tayyip Bey hatırına Ali Müfit Gürtuna belediye başkanı seçildi. Tayyip Bey'in tercihi Ali Müfit değildi. 'Kazanmasını isterim ama kefil değilim' demişti. Seçim kampanyasında görünmedi. Buna rağmen İstanbul halkı 'Burası Tayyip Bey'in emanetidir' dedi.

Ekrem Bey'in önüne geçenler şunu düşünmüyorlar: Bu kişiye yanlış yaparsanız bizim halkımızın gönlünde mağduriyete karşı duyarlılık var. İkincisi, söylediklerinizin doğru olmadığı ortaya çıkarsa kendinizi yıpratırsınız. Yapılmak istenen şeyin hiçbir anlamı yok. Süleyman Soylu'yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu gelişmelerden ne çıkabileceğini, çok iyi bir hesap adamı olduğu için bilmesini isterim."

"BUNLAR İÇİŞLERİ BAKANI'NIN SÖYLEYECEĞİ ŞEYLER DEĞİL"

"Sedat Peker'in söyledikleri ile yargıyı harekete geçiremeyenler Peker hakkında dava açıp o yargılamayla avunduklarını zannetmesinler" eleştirisi yapan Arınç, "Şunu söylemek istiyorum: 'Bu kadar insanın terör örgütüyle iltisakı var.' Bunlar İçişleri Bakanı'nın söyleyeceği şeyler değil. Savcılığa verilir, savcı araştırma yapar. Ki mutlaka yapacaktır. Artık savcılarımız, hakimlerimiz dilekçeyi kimin verdiğine bakarak hareket ediyor. Arkasındaki siyasi iradenin kim olduğunu görmeye çalışıyor" dedi.

"SOYLU'NUN VE BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ AK PARTİ AÇISINDAN FAYDALI DEĞİL"

Soylu'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Arınç, şöyle devam etti: "İki eleştirim var. Bir: Sadece Ekrem Bey'e yönelik şeyler yapması, kullandığı söylemler İmamoğlu'nu tabi bir aday haline getirmeye ve güçlendirmeye yönelik sonuçlar veriyor. Böyle bir niyet varsa, sayın Bahçeli de demek aynı niyette. O da birkaç gün evvel ağır sözler söyledi. Bunların AK Parti açısından faydalı olmadığını düşünüyorum.

İkincisi, sayın Soylu, yanlış bir söz söyledi. 'Bize yaptıran Allahtır' gibi... İnancımıza muhalif bir sözdür. Peygamberimizden sonraki fitne ve fesadın, halifelerin katline kadar giden yanlış bir düşüncenin ürünüdür bu sözler. Bilerek sarf ettiğini düşünmüyorum. Milletimize "Böyle bir söz sarf ettiğim için çok mahcubum" demesi lazım. İkincisi Allah'a karşı günaha girdi. Tövbe yapması lazım."

"İKİ SENE GEÇTİ, MANSUR CUMHURBAŞKANLIĞINA GİDİYOR"

Mansur Yavaş'a yönelik de konuşan Arınç, "Özhaseki'nin söylediği bir cümle vardı. 'Mansur (Yavaş) kazanırsa 20 bin PKK'lıyı belediyede işe alacak.' E ne oldu? İki sene geçti üzerinden. Mansur, cumhurbaşkanlığına gidiyor. Hiç kimse ona 'Şu kadar adam alacaktın, bunlar nerede?' diye sormuyor" ifadesini kullandı.

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