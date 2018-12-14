Çevre ve Şehircilik, Ticaret Bakanlıkları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Türk Patent ve Marka Kurumuna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama ve görevden almalara ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan’ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararlara göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kahraman, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Sakine Solmaz Haberal, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğinde Mehmet Arı atandı.



Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara ise görevden alındı.