Türkiye artık kaçak akaryakıt mı kullanacak ?
Türkiye artık kaçak akaryakıt mı kullanacak ?
Kar yağışı bitiyor, sağanak yağış geliyor !
Kar yağışı bitiyor, sağanak yağış geliyor !
Dolar ne kadar ? Dalganlanma devam ediyor
Dolar ne kadar ? Dalganlanma devam ediyor
TSK'da büyük FETÖ operasyonu: 219 gözaltı kararı
TSK'da büyük FETÖ operasyonu: 219 gözaltı kararı
Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl ?
Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl ?
Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de ! 1 Ocak'tan itibaren...
Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de ! 1 Ocak'tan itibaren...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu !
Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 14 Aralık 2018 07:19

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı imzasıyla atama ve görevden almalara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de
A+ A-

Çevre ve Şehircilik, Ticaret Bakanlıkları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Türk Patent ve Marka Kurumuna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama ve görevden almalara ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan’ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararlara göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kahraman, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Sakine Solmaz Haberal, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğinde Mehmet Arı atandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara ise görevden alındı.

İHA

recep tayyip erdoğan , atama kararları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM