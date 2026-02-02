Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'yi ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı. MHP lideri Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye’yi ziyaretinden dolayı CHP lideri Özgür Özel’e teşekkürlerini iletti. Devlet Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.

DHA