Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'yi ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak teşekkür etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı. MHP lideri Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye’yi ziyaretinden dolayı CHP lideri Özgür Özel’e teşekkürlerini iletti. Devlet Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol