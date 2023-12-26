Bahçeli'den şoke eden çıkış: ''AYM Başkanı'nın ipi kimin elinde ?''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alarak, Arslan'a "ipin kimin elinde" diye sordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına, dün sona eren 2024 yılı bütçe görüşmelerine değinerek başlayan Bahçeli, borçlanmanın kaçınılmaz olduğu gerekçesiyle eleştirilen 2024 yılı bütçe teklifine memnuniyet ve gönül huzuru ile 'evet' dediklerini söyledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, 2023 yılının son grup toplantısında bir aradayız. Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelere geçmeden önce hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza, tüm kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum.

Bütçe çalışması devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Bütçenin bir bütün halinde değerlendirilmelidir. TBMM onayı ile haklarını doğrudan kullanmaktadır. Bütçe özü ile bir kaynak tahsis meselesidir bu da siyasi bir tercihe dayanmakta. Türkiye'nin yüksek hedeflerini sahiplenmiştir. 2024 yılı bütçesine 'evet' oyu verdik ve arkasında durduk. Genel Kurul çalışmalarında gösterdiğiniz tutumunuzdan, tavrınızdan dolayı alayınızı kutluyorum.

Asıl ve akıl yoksunu iddialardan kaçınan, destekleyici, yapıcı, müdahalesini kürsüden yapan, görüşmeleri ihanet seansı gösterisi haline getirmekten sakınan, kavga çıkarmak için fırsat çıkarmak isteyenlere prim vermeyen Türkiye yüzyılı ilk bütçesinin aşamalarında duyarlılık gösteren emek ve mesai harcayan her vekilimize her bürokratımıza, değerli arkadaşlarımızla birlikte tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.

"MİLLETİMİZ KISA SÜREDE REFAHA ULAŞACAK"

Kurtuluş Savaşı enflasyonun dizginlenerek başarıldığı tek savaştır. Karaborsacılara göz açtırılmamıştı. Ekonomimiz 1923'ten 1939'a kadar ortalama yüzde 8 büyümüş, milli gelir artmıştı. Kahramanlar umutlarını hiçbir zaman kaybetmemişlerdi. Yüzüncü yıl dönümünde ilhamla ekonomik sorunların üstesinden geleceğimize, fiyat istikrarı ile milletimizin hak ettiği refaha kısa sürede ulaşacağına inanıyorum.

Mustafa Kemal Paşa Keçiören'de ziraat mektebinde konaklamıştı. Ankara'ya gelişine kadar gelişen olaylar mukavemeti artan zincirin halkaları gibidir. Komutanlığı, millete itimatı, ileri görüşlülüğü mühim rol oynadı. Vatan uğruna her çileye meydan okudular. Elde yok avuçta yoktu. İmkansızlığın kuşatmasını imanın kudreti ile yardılar. Erzurum'dan Sivas'a gitmek için emekli binbaşından borç alıp yola koyuldular.

"BATTIK, BİTTİK YAYGARASINI KOPARAN MÜNAFIKLAR..."

Battık, bittik yaygarasını koparan münafıklar, batı piyonları bir eli yağda bir eli balda, millete tepeden bakan emeği takmayan, meyhane solcuları, çarkıfelek gibi dönenler, meydan devrimciler, kerpiçli evlerden çıkan kahramanları hor gören bir avuç insanlık müsveddesi biz nereden geldiğimizi görüp hamdolsun biliyoruz. Peki siz neyi biliyor, nereye hizmet ediyorsunuz? Milli şerefimizi çiğnetmeyeceğiz. Kararımız kesin mücadelemiz bıçkındır. Herkes dikkat etsin, yayı gerilmiş ok gibiyiz. Kınından çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz.

Aziz vatan piyangodan çıkmadı. Kan verdik, bedel ödedik ama teslim olmadık, taviz vermedik, boyun eğmedik. Her taşı yakut olan vatan can verme sırrına erenlerindir. İrademiz milli mücadele iradesidir. Heyecanımız 104 yıl önceki seğmenlerin heyecanıdır.

Hayatı boyunca millet için çırpınan merhum Akif'i, milli mücadelenin yol başçısı Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağı görürüz. Tarihi bir vaka telaffuzu ile bugünü çözmenin mümkün olacağı kanaatindeyim.

MHP'nin açık çağrısı şudur; Teröristlere hangi milletvekili hoşgörü ve muhabbetle yaklaşıyorsa suçludur ve hesap vermeden kurtulamayacaktır. TBMM'de terörist, düşman, katil istemiyoruz.

Türkiye’nin hızını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak, milli birlik ve kardeşliğimizi yaralamak için menfur bir operasyon devrededir, bu operasyonda CHP’nin demlenmesi amaçlanmıştır.

Herkes dikkat etsin bugünkü kurşun gibi ağır ortamda yayı gerilmiş ok gibiyiz. TBMM, teröristlerin aklanma, sığınma, meydan okuma mekanı değildir. Aksine hizmet eden kim varsa vatan hainidir. Canımızı alan teröristlere hangi milletvekili hoşgörüyle ve muhabbetle yaklaşıyorsa suçludur ve tarih önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır. Biz TBMM'de terörist, düşman, katil, canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz. HDP'nin devamı PKK'nın gece görüş dürbünü olan DEM'in TBMM'de daha fazla yer alması toplumsal ve siyasi tansiyonu kontrol edilemez aşamalara taşıyabilecektir. Ne sahada, ne ovada, ne şehirde, ne belediyede, ne dağda, ne de TBMM'de terörist görmeye dayanma gücümüz artık kalmamıştır.

Yeni anayasa sürecinde AYM statüsünün üye yapısının, yargılama usullerinin, radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasını öneriyorum. (AYM Başkanı Arslan) Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir, senin ipin kimin elindedir?