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Bahçeli'den terör örgütü PKK'ya ''kongre'' çağrısı! Tarih de verdi

Bahçeli'den terör örgütü PKK'ya ''kongre'' çağrısı! Tarih de verdi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın 4 Mayıs Pazar günü kongresini toplayarak fesih kararı aldığını duyurmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Terör örgütüne çağrıda bulunan Bahçeli, ''Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir.'' dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Bu kapsamda bölücü terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir.

Fesih kararının sürüncemede bırakılması hiç beklenmedik komplikasyonlara, hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabilecektir. Bölücü terör örgütünün derhal karar alması gerekmektedir.

Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir."

MSB DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine ilişkin olarak; "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, şartsız olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini biran önce açıklamalıdır" demişti. 

Etiketler MHP Devlet Bahçeli PKK kongre
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