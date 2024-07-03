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Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiralp tepkisi

Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiralp tepkisi
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MHP lideri Bahçeli, Türkiye ve Avusturya arasında oynanan milli maçta ’bozkurt’ işareti yapan Milli Oyuncu Merih Demiral’a UEFA tarafından soruşturma açılmasına ilişkin, "UEFA’nın soruşturması son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerine yer verdi.

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Etiketler merih demiralp Devlet Bahçeli MHP bozkurt soruşturma UEFA
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