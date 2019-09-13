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  4. 13 Eylül 2019 16:01

''Bahçeli'nin kaseti mi var'' polemiğine Gökçek de dahil oldu

MHP lideri Bahçeli'ye "kasetin var mı" diye soran Yaşar Okuyan'ın çıkışı bir anda gündeme bomba gibi düşmüş, MHP cephesinden de çok sert ifadelerle eleştirilmişti. Bu tartışmalara şimdi de Melih Gökçek dahil oldu.

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Geçtiğimiz günlerde, MHP lideri Bahçeli, CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşmesine tepki göstermişti. Bahçeli, “Seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir” demişti. Bahçeli’nin sözlerini değerlendiren CHP’li Yaşar Okuyan, Bahçeli’ye “Kasetin var mı?” diye sorunca kaset tartışması bir anda büyümüştü.

Yaşar Okuyan’ın bu sorusuna MHP yönetiminden çirkin bir “yanıt” geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından yanıt verdiği Yaşar Okuyan’a “Müptezel Yaşar” diye seslenirken “Eğer bir kaset varsa ya ananla ya da karınla olabilir, onu onlara sor…” ifadelerini kullandı.

CHP'li Okuyan'dan MHP lideri Bahçeli'ye: ''Kasetin var mı ?''CHP'li Okuyan'dan MHP lideri Bahçeli'ye: ''Kasetin var mı ?''

Bahçeli'ye ''kasetin var mı'' diye sormuştu, MHP'den bel altı yanıtBahçeli'ye ''kasetin var mı'' diye sormuştu, MHP'den bel altı yanıt

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