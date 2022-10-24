Bahçeli'nin mitingi öncesi AK Partililer ile MHP'liler birbirine girdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa'da gerçekleştirdiği miting öncesinde AK Partili vekil ve danışmanları ile ülkücüler arasında kavga çıktı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açık hava toplantısını gerçekleştireceği alana girmek isteyen AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan ve Semra Kaplan Kıvırcık ve danışmanları, alanda görev yapan Ülkü Ocakları üyeleri tarafından güvenlik kontrolü yapılmadan alana sokulmak istenmedi.

ARBEDE YAŞANDI

İddiaya göre alana alınmayan vekillerden Murat Baybatur'un danışmanı ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı arasında sözlü atışma başladı. AK Parti Milletvekilleri Tamer Akkal ile Mehmet Ali Özkan ile diğer milletvekilli danışmanlarının sözlü atışmaya dahil olmasıyla birlikte olay arbedeye dönüştü. Partili bir kişi tarafından çekilen video görüntüsünde yaşanan arbedede kimi zaman yumrukların konuştuğu da gözlendi.

VEKİLLER ARADA KALDI

Arbede sırasında AK Partili Murat Baybatur ile Semra Kaplan Kıvırcık'ın alana girdiği gözlenirken, olayda AK Partili diğer Milletvekilleri Tamer Akkal ile Mehmet Ali Özkan'ın arbedenin içinde kaldı. AK Partili vekiller ile Ülkü Ocakları arasında yaşanan gerginlik daha sonra MHP'li il ve ilçe yöneticilerinin araya girmesiyle son buldu. Olayın ardından alana giren AK Partili Milletvekilleri MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasını ön saflarda takip etti.