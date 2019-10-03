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  4. 03 Ekim 2019 15:55

Bakan Akar açıkladı ! ABD ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı, bu alşam ABD Savunma Bakanı ile Suriye'de güvenli bölge konusunda görüşme yapacağını söyledi. Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Bakan Akar açıkladı ! ABD ile kritik görüşme
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'de güvenli bölge çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

"Sabır ve samimiyetle barışçıl çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz" diyen Akar, şunları kaydetti:

"Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye’nin güneyinde terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Samimiyetle barışçıl bir çözüm için temaslarımızı hala sürdürüyoruz. Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı ile bir telefon görüşmemiz olacak"

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