Bakan Akar: Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil.

Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak.