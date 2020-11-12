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  4. 12 Kasım 2020 20:15

Bakan Akar: Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin

Bakan Akar "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak." ifadelerini kullandı. Akar, "Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin." dedi

Bakan Akar: Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin
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Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil.

Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak.

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