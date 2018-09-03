Bakan Albayrak İngiltere'de mevkidaşıyla görüştü

Bakan Albayrak, İngiltere Maliye Bakanı ile bir araya geldi



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra’da İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak, geçen hafta bir araya geldiği Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'den sonra bugün de Londra'da bir dizi görüşmede bulundu. Bakan Albayrak, İngiltere Devlet Bakanı Sir Alan James Carter Duncan'ın yanı sıra Maliye Bakanı Philip Hammond ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak, İngiltere Devlet Bakanı Duncan ile bir araya geldi.