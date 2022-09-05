Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a tepki: Açıklamaları talihsiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu ve Colonna'a, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye yönelik sözleri soruldu. Bakan Çavuşoğlu soruya, "Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız." yanıtını verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

Fransa'da yükselen İslamofobiye karşı alınacak önlemler konusunda beklentilerimiz yüksek.

Ticaret hacmimiz artıyor ve böyle devam edecek.

Vize sorununun çözülmesi gerekiyor.

Fransa'ya mal varlıklarını dondurduğu ve PKK'lı teröristlere karşı tavır aldığı için teşekkür ediyoruz.

Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek için AB, Fransa ve Astana süreci kapsamında çaba sarf ediyoruz. Suriye'de siyasi bir çözüme kavuşmak için çabaları artırmaya hazırız.

MACRON'UN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız.

Yaptığımız açıklamalarda net ifadeler kullanıyoruz. 'Fransa’nın geçmişteki Afrika’daki sömürgeci anlayışı tutmadı, geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalılar' dedik. Fransa, aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye’de ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor."

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın açıklamalarından satır başları:

"Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler.

Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği yeni sömürgecilik ya da Türkiye ile ilgili değildir."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir ziyareti sırasında "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor." diye konuşmuştu.

Dışişleri'nden Macron'a yanıt gecikmemişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fransa’nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz."