Bakan Fidan'dan ABD Dışişleri Bakanı'na F-16 mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmede, F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

F-16 ALIM SÜRECİ

Bakan Fidan, muhatabına Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini aktararak, İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.

İki bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi.

İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz’de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar konusuna da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.