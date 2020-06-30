Bakan Gül, "İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba oldu. Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bazı kullanıcılar, Bakan Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya gelen oğlu Hamza Salih ile ilgili çirkin paylaşımda bulundu.

Büyük tepki toplayan paylaşımlar ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklamada bulundu. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" dedi.



'YAZIKLAR OLSUN'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, tepkisini Twitter'dan şöyle dile getirdi:

"Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!."

'GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Bakan Albayrak ve eşini doğan oğulları için tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Hamza Salihin ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allahtan diliyorum. Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz."

AK PARTİ'DEN ALÇAK PAYLAŞIMA ÇOK SERT TEPKİ



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter üzerinden yapılan alçak paylaşıma tepki gösterdi. Kişisel hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Muş, konunun yargıya taşınacağını belirtti.

Muş, "Haysiyetsiz, alçak bir Twitter tetikçisi, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın ailesine yönelik ahlaksız bir paylaşımda bulunmuş. Bu şerefsiz, yargıya hesap verecek elbette!" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN SESSİZLİĞİNİ ELEŞTİRDİ: RİYAKARSINIZ

Muş paylaşımında CHP kanadının konuya karşı sessizliğini eleştirdi. Muş şu ifadeleri kullandı:

Bu alçaklara sessiz kalıp çifte standartlı davranan CHP'ye sesleniyorum: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız!

BAKAN ALBAYRAK TWİTTER'DAN MUTLULUĞUNU BÖYLE PAYLAŞMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mutluluğunu Twitter'dan paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz.