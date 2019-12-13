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  4. 13 Aralık 2019 11:11

Bakan Gül'den ABD'ye sert tepki: Yok hükmündedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Senatosu'nun Ermeni kararına ilişkin '''Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir'' ifadelerini kullandı.

Bakan Gül'den ABD'ye sert tepki: Yok hükmündedir
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Adalet Bakanı Gül buradaki konuşmasında ABD senatosunun sözde Ermeni Soykırımı hakkında aldığı kararı eleştirdi. Adalet Bakanı Gül konuşmasında, "ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

ABD SENATOSU ERMENİ SOYKIRIMI TASARISINI KABUL ETTİ
ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Söz konusu tasarı, bu kez Senato'da kabul edildi. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.

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abdulhamit gül
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