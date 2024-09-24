Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile heyetler arası görüşmede Bakü'de bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için Bakü'de bulunan Güler'in, Hasanov ile heyetler arası görüşmesinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

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