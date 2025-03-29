Bakan Şimşek'ten kendisi için ''darbenin ortağı'' diyen Özel'e yanıt

CHP lideri Özgür Özel'in "darbenin ortağı" dediği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özel'e yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasındaki İBB soruşturmasındaki MASAK raporu için MASAK'ın bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alarak Şimşek için, "Şimşek, darbenin ortağıdır" demişti.

Bakan Mehmet Şimşek, sessizliğini bozdu ve MASAK raporlarına müdahale edilmediğini söyledi.

Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Şimşek, şunları söyledi,

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."