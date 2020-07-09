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  4. 09 Temmuz 2020 21:46

Baro başkanları TBMM'ye davet edildi

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Avukatlık Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerini takip etmek isteyen baro başkanları meclise davet edildi.

Baro başkanları TBMM'ye davet edildi
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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başkan, Avukatlık Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerini takip etmek isteyen baro başkanlarına davette bulundu. Sayın Başkan'ın bu daveti, Kuğulu Park'ta bekleyen baro başkanlarına iletildi. Başkan beyin daveti üzerine Kırşehir Baro Başkanı Mehtap Karaburçak ile Sinop Baro Başkanı Hicran Kandemir, Meclis'e geldiler. Ancak geri kalan baro başkanları, gelmek istemediklerini belirterek daveti kabul etmemişlerdir" denildi.

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