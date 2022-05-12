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Başak Demirtaş'tan Kaftancıoğlu açıklaması: Seninleyim Canan

Başak Demirtaş'tan Kaftancıoğlu açıklaması: Seninleyim Canan

Edirne Cezaevi'nden tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da Canan Kaftancıoğlu için bir mesaj paylaştı.

Edirne Cezaevi'nde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Yargıtay tarafından cezaları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan" dedi. 

Etiketler Başak Demirtaş canan kaftancıoğlu
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