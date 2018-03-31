Cep'te büyük tehlike: Derhal durdurun !
Cep'te büyük tehlike: Derhal durdurun !
Putin'in öfkesi dinmiyor ! Bir misilleme daha
Putin'in öfkesi dinmiyor ! Bir misilleme daha
Kombide yeni dönem 21 Nisan'da başlıyor
Kombide yeni dönem 21 Nisan'da başlıyor
Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi: 12 ay vadeli, 6 ay ertelemeli kredi !
Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi: 12 ay vadeli, 6 ay ertelemeli kredi !
WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların işine yarayacak!
WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların işine yarayacak!
İkinci el araçta haksız KDV’ye son
İkinci el araçta haksız KDV’ye son
Dikkat ! Son gün pazartesi; borcunuzu sildirmeyi unutmayın
Dikkat ! Son gün pazartesi; borcunuzu sildirmeyi unutmayın
Ciroda ani yükselişe ''Çiftlikbank denetlemesi'' geliyor !
Ciroda ani yükselişe ''Çiftlikbank denetlemesi'' geliyor !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 31 Mart 2018 12:31

Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi: 12 ay vadeli, 6 ay ertelemeli kredi !

Başbakan Yıldırım, Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuşma yapıyor. Yıldırım, 5 milyar lira olarak planlanan krediyi 7,5 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Kredi 6 ay ödemesiz olacak.

Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi: 12 ay vadeli, 6 ay ertelemeli kredi !
A+ A-

Başbakan Yıldırım, Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuşma yaptı. Yıldırım, 5 milyar lira olarak planlanan krediyi 7,5 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Kredi 6 ay ödemesiz olacak.
 

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Bir sürü laf söyledik, KOBİ'ler istihdamın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu? Bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz.

Getir bir ay sonra taksiti öde diyorlar, böyle bir şey olur mu? Onun için de 6 ay ödemesiz çıkardık. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Geçen yıl nefes kredisi kullandırdık, bu kredinin dönüşü Türkiye ortalamasından 10 kat  daha fazla. Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam. İşletmeler pazartesiden itibaren başvurularını yapıp kredilerini alabilirler. 

"BÜYÜME DEVAM EDECEK"

Yüzde 7,4'lük büyümenin arka planı var. Birçok tedbir aldık. Çünkü 2017'nin zor geçeceğini biliyorduk. Efendim Türkiye bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak böyle olacak, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler... Bunların hepsi tanıdık sesler, tanıdık yüzler. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek. 

 

 

nefes kredisi , binali yıldırım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM