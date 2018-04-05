Başbakan Yıldırım'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Moğolistan ziyareti öncesi Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını ilettiği iddialarına "görevinin başındadır" sözleriyle cevap verdi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

(Mehmet Şimşek'in istifa iddiaları) İddialar Ankara'da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor.

Menbiç'e herkes hevesleniyor. Amerİka geldi ayağını sürüyor, şimdi Fransa'ya geliyor. Ama kimse burası kimindir demiyor. Bırakın insanlar kendi memleketlerinde rahatça yaşasınlar. Bırakın bu adamlar geleceklerine kendi sahip çıksın.

(Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangın) Şu an itibariyle durum 32 yoğun bakıma alındı başka hastanelerde. Olay yerine 70 adet ambulans yangın sonrası sevk edilmiş. Yangın sebebi kontrol altına tamamen altına alındıktan sonra incelenecek.

(Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırı) Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Böyle bir olayın yaşanması ilim irfan yuvasında çok vahim bir durumdur. Arkasında başka bir sebep mi vardır, bir cinnet hali midir, bütün bunlar kapsamlı bir şekilde hiçbir detay açıkta bırakılmaksızın bakılacak ve ona göre kamuoyu bu konuda ilerleyen süreçte bilgilendirilecektir.

BAŞBAKAN YILDIRIM MOĞOLİSTAN'A GİTTİ

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 19.53'te Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareket etti.

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer uğurladı.

Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Ulanbator'a gitti.