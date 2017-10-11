Başbakan Yıldırım'dan OVP açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım MÜSİAD Vizyoner 2017 Programı toplantısında konuştu. "Öğrencileri bir sınavın stresine bırakmak istemiyoruz" diyen Yıldırım, "Öğrencinin kabiliyetini ve hedeflerini tek bir sınava bağlamamak gerekir. Öğrencinin liseye gelmeden önce şekillenmesi lazım" dedi.

Yıldırım, Orta Vadeli Programı'nın (OVP) açıklandığı gün Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 40'lık zammının daha çok konuşulduğunu hatırlattı ve "Gariplerim, o kadar hazırlandılar. MTV konuşuldu, OVP güme gitti" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, MÜSİAD tarafından düzenlenen ‘Vizyoner 2017 Programı’ gala yemeğine katıldı. Programa Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.

Programda konuşma yapan Başbakan Yıldırım, “Bugün İzmir Tüpraş Aliağa Tesislerde yaşanan bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden 4 vatandaşımızın Allahtan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığımız mesele ile ilgili gereken adımları attı. Kapsamlı bir soruşturma başlattı. Hedefimiz hiçbir iş kazası yaşanmayan hiçbir emekçinin hayatını kaybetmeyeceği iş dünyası sağlamak istiyoruz” dedi.

“ÜLKEDEKİ İSTİKRAR VE İDAREYE GÜVENDEN DOLAYI BİR TÜRKİYE 3 TÜRKİYE OLMUŞTUR”

Türkiye son 15 yılda istikrar ve idareye güvenden dolayı çok büyük kazanımlar elde ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “1990 ve 2000 arasındaki dönemde dünyada kriz falan yok, dünyada bir sorun yok sorun Türkiye’de vardı. Çünkü Türkiye’de güçlü ve istikrarlı bir hükümet olmadığı için büyüyemedi. Dünya büyümyee devam ediyor ama Türkiye o yarışta geri kaldı. Sebebi ise güçlü iktidar yok ve iç mesellerinde enerjisini tüketen bir ülke vardı. Geliyoruz 2003-2016’ya bütün olumsuzlukların olmasına rağmen güçlü iktidar ve sürekli iktidar olmasından dolayı ortalama büyüme yüzde 5.6 oldu. 1990 ve 2000’li yılların 2 katı büyüme sağlıyoruz. Dünya büyümesinin iki katından fazla büyüme oranına sahibiz. Bir ülkenin büyümesi ve önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmesinin olmazsa olmaz şartı, o ülkede idareye duyulan güven ve ülkedeki yönetimdeki, istikrardır. Türkiye son 15 yılın bu sağladığı imkandan dolayı çok büyük bir kazanımlar elde etmiştir. Bir Türkiye 3 Türkiye olmuştur. Bütün göstergelerde bunu görmek mümkündür” diye konuştu.

“2016 YILINDA DAĞA ÇIKAN GENÇ SAYISI 600’KEN 2017’DE SADECE 70 OLDU”

“Bu ülke için taş üstüne taş koyan herkesin başımın üstünde yer var” diyen Yıldırım, “Yeter ki çalışın, yeter ki üretin, bir vatandaşımıza fazla iş verin ne istiyorsanız emrinizdeyiz. Çünkü gençlerimize iş bulmamız lazım. İş bulamazsak gençlerimizin ümidi kırılıyor, terör örgütleri bu konuyu çok iyi kullanıyor. 2016 yılında dağa çıkartılan genç sayısı 600’ken 2017’de ise sadece 70 oldu. Güvenlik tedbirleriyle, sürdürülebilir değil, o gençleri hayata bağlamamız lazım. Onun için daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz ve satacağız” şeklinde konuştu.

“YAP İŞLET KAPSAMINDAKİ PROJELER İÇİN DEVLETE ÖDENECEK PAY 70.7 MİLYAR DOLAR”

Yap, İşlet, Devret modeliyle yapılan eserler hakkında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Hükümetimizin döneminde yap işlet kapsamındaki projeler için devlete ödenecek pay 70.7 milyar dolar. Hani diyorlar ya bunları pahalı yaptırıyorsunuz diyorlar. Devlet bunlara çuval çuval para ödüyor diyorlar. İşte söylüyorum, 48 milyarlık yatırım yapmışız, 71 milyar dolar üstün para alıyoruz Hem de eseri de alıyoruz. Süre bitiyor, köprüde, hastanede benim oluyor. Bu memleket böyle, herkes uzman bilende konuşuyor, bilmeyende konuşuyor. 10 milyar dolarda ödeme yapacağız” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİN KADERİNİ BİR SINAVIN STRESİNE BAĞLAMAK İSTEMİYORUZ”

TEOG’la ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, “Bugün liselere ve üniversiteler girişlerde yaşanan zorlukların arkasında gençlerimizin mesleğe yöneltmede yeterli bir eğitim sistemi alt yapısı olmamasından kaynaklanıyor. Herkesin normal lise ile geleceğini planlaması büyük bir açmazdır. Gelişmiş ülkelerde temel öğretimde, ortaöğretime geçerken öğrencilerin kararını veriyorlar. Bizde liseyi bitirene kadar karar veremiyoruz. Puanımız neresi tutarsa o işe yöneliyoruz. Bu işlerin planlamasını yapmak kolay olmayacak. TEOG meselesini bu çerçevede görmek lazım. Bir önceki sınavla sonrasını belirlemek öğrencilere, okula ve velilere haksızlıktır. İlkokula başladığı günden başlıyor ve ortaöğretim lise yıllarına gelene kadar öğrencinin şekillenmesi lazım. Bunu da öğrenci, okul ve aile ile birlikte inşa edeceğiz. Öğrencilerin kaderini bir sınavın stresine bağlamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL DEVLET LAFLA OLMAZ, VATANDAŞINA SAHİP ÇIKMAYLA OLUR”

Sosyal devlet çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Başbakan Yıldırım, “Sağlıkta yapılan yenilikler Avrupa ülkelerinin gıpta ile bakacağı bir konuma geldi. Bebek ölümlerinde ve anne ölümlerinde gözle görülebilir bir düşme yaşandı. Yoksulluk ve sosyal yardımlarda Türkiye müthiş bir mesafe aldı. 2002 yılında 2 milyar civarında yardım var, bugün ise 33 milyar lira devlet sosyal destek veriyor. Kamu yatırımları geçen sene 127 milyar, 33 milyar sosyal destekler var. Yani belediyeler falan 127 milyar yatırım yapıyor, ama insanına da bütçesinden 33 milyar kaynak aktarıyor. Sosyal devlet lafla olmaz, vatandaşına sahip çıkmayla olur. Daha fazlasını yapacağız” dedi.

“VATANDAŞ İLE DEVLET DAİRESİ ARASINDA RESMİYET KALKACAK”

Elektronik ortamın geliştirileceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Orta Vadeli Plan (OVP) 2018-2020 arasını kapsıyor. Bu programda büyüme ve istihdam var. Büyümeye ve istihdama katkı sağlayacak 5 tane öncelik belirledik. Ekonomideki istikrar, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, yüksek katma değerli üretime yönelme, iş ve yatırım ortamının kolaylaştırılması ve kamu hizmetlerinde kalite olarak belirlendi. E devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak ve bürokrasideki o hantallık azaltacak ve kamu görevlisiyle vatandaş arasında resmiyet kalkacak. Devlet daireleriyle vatandaş ardasında bir mesafe vardı, bu mesafenin azalması hatta tamamen ortadan kalkması lazım. Bu da kamu hizmetlerinin kalitesi artırılacak ve elektronik ortama aktarılacak. Elektronik ortamdan birçok işinizi yaptırabiliyorsunuz” diye konuştu.

'MTV KONUŞULDU OVP GÜME GİTTİ'

Yıldırım, Orta Vadeli Programı'nın (OVP) açıklandığı gün Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 40'lık zammının daha çok konuşulduğunu hatırlattı ve "Gariplerim, o kadar hazırlandılar. MTV konuşuldu, OVP güme gitti" dedi.