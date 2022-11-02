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Başörtüsüne anayasal güvence: Temaslar bugün başlıyor

Başörtüsüne anayasal güvence: Temaslar bugün başlıyor
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Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği temasları başlıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti, 'başörtüsüne anayasal güvence' teklifine ilişkin muhalefetin görüşünü almak amacıyla sırasıyla CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne 'yasal' güvence çıkışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'anayasal' güvence ile karşılık vermiş ve hazırlıklara başlanacağını açıklamıştı.

İLK GÖRÜŞME CHP İLE YAPILACAK
Başörtüsüne anayasal güvence kapsamında ilk temaslar bugün başlıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, anayasa değişikliği için Meclis'te siyasi partileri ziyaret edecek.

Bu kapsamda saat 15.00'teki MHP ziyaretinin ardından 15.30'da CHP, 16.00'da İYİ Parti, 16.30'da HDP ziyaret edilecek. Muhalefetin görüşü alınacak.

Etiketler başörtü ak parti chp
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