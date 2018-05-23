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  4. 23 Mayıs 2018 22:37

BBP lideri Destici'den döviz açıklaması !

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, giderek artan döviz kurları hakkında açıklama yaptı.

BBP lideri Destici'den döviz açıklaması !
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Son günlerde yaşananlar, özellikle dövizdeki bu suni artışı tamamen bir spekülatif değerlendirme ve Türkiye'nin seçimlerine yönelik bir hamle olarak görüyoruz." dedi.

Destici, ATO Congresium'da düzenlenen Geleneksel MÜSİAD Ankara  İftarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle ciddi ve kararlı bir mücadele  verdiğini söyledi.

MÜSİAD'ın kuruluşundan beri önemli mesafeler katettiğini ifade eden  Destici, Anadolu'nun ahi kültürüne, geleneğine sahip iş adamlarını, ticaret  erbablarını aynı şuur etrafında birleştirdiğini ve ülkenin ekonomisine çok yüksek  derecede katkı sağlayan hamlelerde bulunduğunu kaydetti.

Ülke ekonomisinin problemlerinin çalışarak, üreterek ve tasarruf  ederek aşılabileceğini dile getiren Destici, Türkiye'nin bugün ekonomik anlamda  önemli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Destici, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un  (S&P), seçimlerin gündeme gelmesinin ardından Türkiye'nin kredi notunu  düşürdüğüne dikkati çekerek, bu sürecin tamamen spekülatif ve manipülasyonlara  dayalı bir operasyon olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ ADIMLAR ATMASI GEREKİYOR"

Türkiye'nin yerli üretim yapabilmesi için güçlü adımlar atması  gerektiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Son günlerde yaşananlar, özellikle dövizdeki bu suni artışı tamamen  bir spekülatif değerlendirme ve Türkiye'nin seçimlerine yönelik bir hamle olarak  görüyoruz. Çünkü dünyadaki önemli ülkelerin yaptığı seçimler sadece kendi iç  meseleleri ya da iç seçimleri olmaktan çoktan çıktı. Hatırlayınız, Amerika'daki  seçimlere Rusya'nın müdahale ettiğine dair güçlü, somut deliller olduğu bir  süreçte Türkiye'deki seçimlere müdahale edilmemesi ya da el atılmamasını düşünmek  tamamen bir saflık olur diye düşünüyorum."

Her hadisenin mutlaka önünün ve arkasının değerlendirilerek tedbirler  alınması ve ciddi hamleler yapılması gerektiğini söyleyen Destici, "Bugüne kadar  yapılan bu spekülatif hamleler, manipülasyonlar nasıl başarılı olmadıysa,  Allah'ın izniyle bugün ülkemize karşı yapılanlarla da başarılı olamayacaklar.  Birlik ve beraberlikle hepsinin üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

"FİLİSTİN DAVASI HEPİMİZİN"

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları kınayan Destici, şu  ifadeleri kullandı:

"Filistin davası, Kudüs davası, sadece Filistinlilerin davası  değildir. Hepimizin davasıdır ve hepimiz için de imtihandır. İstanbul'da 'Büyük  Kudüs Mitingi' yapıldığında ne dediler, 'Bu bir Kudüs mitingi değil, seçim  mitingi.' O zaman iki gün sonra da sen yapsaydın kardeşim, seni tutan mı oldu?  Sen de gel iki gün sonra yap orada mitingini. Ama niyet o değil, niyetin biz ne  olduğunu biliyoruz."

AA

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