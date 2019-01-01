Binali Yıldırım hakkında soru önergesi

CHP'li Özgür Özel, AK Parti'nin İstanbul adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Anayasa'nın 94. maddesinin, "TBMM Başkanı ve Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar, oy kullanamazlar" hükmünü anımsattı.

CHP'den Yıldırım'ın adaylığı açıklaması: Tarafsızlığa aykırı, meclis başkanlığından istifa etmeli

Yıldırım'ın, istifa etmeden adaylığının açıklanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten Özel, şu soruları sordu:

29 Aralık ve 30 Aralık günü katıldığınız toplantılar parti faaliyeti olduğuna göre ve 29 Aralık günü belediye başkan adaylığınız açıklandığına göre, bu iki toplantıya katılmanız, Anayasa'nın 94. maddesini çiğnemek değil midir?

Seçimlerin eşit, adil ve şeffaf bir şekilde yapılması ilkesine karşın, Meclis Başkanlığı unvanını ve bu makamın getirdiği olanakları kullanarak, bir yerel seçim yarışına katılmak, bu ilkeyle bağdaşmakta mıdır?

TBMM Başkanlığı öncesi yürüttüğünüz Başbakanlık görevini tamamlarken, 'Koltuk elimde kaldı' ifadesini kullanmıştınız. Meclis Başkanlığı koltuğu elinizden gitmesin diye mi böyle bir tavır içindesiniz?

Bu soru önergesindeki sorulara yanıt vermek yerine, derhal istifa ederek fiili anayasa ihlaline son vermeyi ve demokrasi tarihine sürdüğünüz kara lekeyi sonlandırmayı düşünüyor musunuz?





