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  4. 07 Ocak 2019 16:56

Binali Yıldırım'dan olay yaratacak Suriyeli açıklaması

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Uber ve Suriyeliler hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'dan olay yaratacak Suriyeli açıklaması
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TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Uber teknolojinin bize getirdiği bir konfor, bunu yok sayamayız" dedi. Suriyelilerin İstanbul'da kalıcı olmadığını söyleyen Yıldırım, "Yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans. Tutar kulağından atarız" diye konuştu.

Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, kameralara kapalı bölümde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"UBER TEKNOLOJİNİN BİZE GETİRDİĞİ BİR KONFOR"

Uber'le ilgili soruya cevap veren Yıldırım, "80'li yıllarda iki taksim vardı. Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu.
Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler hakkında sorulan soru üzerine şunları söyledi:

"SIFIR TOLERANS, TUTAR KULAĞINDAN ATARIZ"

"Ülkemizde 3.5 milyon Suriyeli var. Amacımız orayı işgal değil huzur getirmek. Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. 295 bin Suriyeli döndü. İstanbullular şunu bilmeli: Suriyeliler kalıcı değildir. Buradayken de yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans. Tutar kulağından atarız."

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