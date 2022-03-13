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Binali Yıldırım'ın çiftçiler için söylediği sözlere çok sert tepki

Binali Yıldırım'ın çiftçiler için söylediği sözlere çok sert tepki

AK Partili Binali Yıldırım'ın çiftçiler için söylediği "Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz düşünmeyin" sözleri ortalığı karıştırdı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nca Çorlu'da düzenlenen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

 Konuşmasının bir bölümünde çiftçilere de seslenen Yıldırım, şunları söyledi:

Tarımla uğraşıyorsunuz, tarımda da verim artışı teknolojiyi kullanmak birinci önceliğimiz olmalı. Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz düşünmeyin.

Devletiniz yanınızda. Bunların hepsini takip ediyor ve nerede ne zaman desteğe ihtiyacınız varsa o zaman da gereğini yapacak. Tereddüde düşmeyin, Türkiye tarımla, bu sene tarımda seferberlikle öne çıkacak. Çünkü küresel gıda problemi kapımızı çalıyor.

Dünyanın tahıl ambarı Ukrayna, Rusya yok. Yüzde 60'ını üretiyor. Peki bu nasıl karşılanacak. Bizim bile bir kısım oradan aldığımız bazı ürünlerde bağımlılığımız var. Memleketimiz mümbit bir memleket. Kar yılı var yılı.

"HAYAT BUNLARA HEP DÜŞEŞ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Yıldırım'ın çiftçilerle ilgili sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla çok sert tepki gösterdi.

Yıldırım'ın 'ne maliyet, ne hasılat, ne de kâr zarar' bilmediğini ifade eden Öztrak, "Ne de olsa hayat bunlara hep düşeş" dedi.

Öztrak açıklamasının devamında "Bakkal dükkanı bile emanet edilmeyecekler, şimdi bir de çıkmış çiftçiye akıl veriyor. Çiftçiye akıl vereceğinize adam gibi işinizi yapın. Çiftçimizin aklı kendine yeter" ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler binali yıldırım ak parti tepki çiftçi sözler skandal
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