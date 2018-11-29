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  4. 29 Kasım 2018 10:19

Binali Yıldırım'la ilgili şok iddia: ''Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin''

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Yıldırım arasında İstanbul adaylığı için geçen görüşmede ikili arasında dikkat çeken bir "pazarlık" diyaloğu geçtiği iddia edildi.

Binali Yıldırım'la ilgili şok iddia: ''Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin''
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2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul adaylığında yaşandığı iddia edilen krizi köşesine taşıyan Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 'Belediye meclis üyelerini ben belirleyeyim' isteğinde bulunduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hiç beklemediği bir yanıt aldığını öne sürdü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın belediye meclis üyelerini kendisinin belirlemek istediğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'O zaman Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan ile beraber çalışın. Onlarda da isimler var' yanıtını aldığını öne sürdü.

Takan'ın yazısındaki iddiaya göre Erdoğan'ın bu yanıtı karşısında sessiz kalma Yıldırım "Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin. Siz ne emrederseniz ben onu yaparım. Ama onlarla pazarlığa girmem" dedi.

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