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  4. 30 Temmuz 2017 13:25

Bozdağ'dan eleştirilere yanıt: Laiklik ilkesine aykırı değildir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, müftülere nikah yetkisi verilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Bozdağ'dan eleştirilere yanıt: Laiklik ilkesine aykırı değildir
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, müftülerin nikah kıymasına yönelik kanun tasarısına eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bozdağ; "Düzenleme, resmi nikahı kolaylaştıracak, resmÎ nikah işlemlerini hızlandıracak ve bu suretle kadınların evlilikteki hukukunu koruyacaktır" mesajını paylaştı. Muhalefetin, eleştirilerine değinen Bozdağ; "Küçük yaşta evliliklerin önü açılır diyenler ya değişikliği bilmeyenler ya da bilerek çarpıtanlardır" dedi.

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