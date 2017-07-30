Bozdağ'dan eleştirilere yanıt: Laiklik ilkesine aykırı değildir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, müftülerin nikah kıymasına yönelik kanun tasarısına eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bozdağ; "Düzenleme, resmi nikahı kolaylaştıracak, resmÎ nikah işlemlerini hızlandıracak ve bu suretle kadınların evlilikteki hukukunu koruyacaktır" mesajını paylaştı. Muhalefetin, eleştirilerine değinen Bozdağ; "Küçük yaşta evliliklerin önü açılır diyenler ya değişikliği bilmeyenler ya da bilerek çarpıtanlardır" dedi.