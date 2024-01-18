BTP de büyükşehir adaylarını açıkladı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İzmir, Bursa ve Kocaeli Büyükşehir adaylarını açıkladı. Bağımsız Türkiye Partisi, İzmir’den Yüksel Odabaşı’nı, Bursa’dan Hasan Aydın’ı, Kocaeli’den ise Muharrem Can’ı aday gösterdi

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girme kararı alan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) adaylarını tek tek ilan ediyor.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bu adaylardan bazılarını kendi sosyal medya hesaplarından duyuruyor.

BTP'NİN İZMİR ADAYI YÜKSEL ODABAŞI

BTP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi Yüksel Odabaşı oldu.

Hüseyin Baş, “İzmir’e yakışan, İzmir’i bilen, İzmirliyi bilen, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı kıymetli abim Yüksel Odabaşı BTP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olmuştur. Başarılar diliyorum.” paylaşımıyla Yüksel Odabaşı’nın adaylığını duyurdu.

Yüksel Odabaşı ise “Laik ve çağdaşlığın temsilcisi güzide ilimiz “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı” için beni aday gösteren başta Sayın Genel Başkan Hüseyin Baş ve parti teşkilatlarına güvenlerinden ötürü sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunarım..! Uygun gördüler, ben de onur duyarak mutlulukla kabul ettim ! Seçime kadar ben İzmirli Kardeşlerime, umuyoruz ve diliyoruz ki, 1 Nisan sabahı da İzmirli Kardeşlerimiz bizlere emanet olacaktır! Allah hiçbirimizi utandırmasın! Ne bu, ne de diğer dünyada!” paylaşımı yaptı.

ATATÜRKÇÜ HOCA HASAN AYDIN BURSA ADAYI

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın adayını ilan ettiği bir diğer kent Bursa oldu.

Hüseyin Baş Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, yaptığı açıklamalar kamuoyunda büyük beğeni toplayan ilahiyatçı Hasan Aydın olduğunu açıkladı.

Baş, “Çoğunuzun “Atatürkçü hoca” olarak tanıdığı kıymetli abim Hasan Aydın Bursa Büyükşehir belediye başkan adayımız olmuştur. Kendisine üstün başarılar diliyorum…” açıklaması yaptı.

KOCAELİ ADAYI İŞADAMI MUHARREM CAN

BTP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise İzmitli işadamı Muharrem Can oldu.

Muharrem Can İzmit’te uzun yıllardır kuyumculuk ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

DUAYEN GAZETECİ NURCAN SABUR KADIKÖY ADAYI

BTP’nin İstanbul Kadıköy adayı ise Nurcan Sabur oldu.

Hüseyin Baş, Nurcan Sabur’un adaylığını ‘Duayen gazeteci, Atatürk sevdalısı, Kadıköy aşığı Sn. Nurcan Sabur Kadıköy Belediye Başkan adayımız olmuştur. Kadıköyümüze hayırlı olsun. Kendisine başarılar dilerim’ notuyla paylaştı.

EN GENÇ ADAY GÖLCÜK'TEN

BTP liderinin paylaştığı adaylardan biri de Kocaeli’nin Gölcük ilçesi adayı Abdülkadir Üstüner…

Hüseyin Baş bu genç aday için, “26 yaşında Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı partimizin Gölcük Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Üstüner kardeşim… Başarılar diliyorum. Biz daha gencini aday gösterene kadar en genci bu” paylaşımı yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın sosyal medya hesabından daha önce ilan ettiği diğer adaylardan bazıları da şöyle;

İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Cemevi Başkanı Turan Kelle

Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı, ilahiyatçı Sabri Terzi

Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı, Burak Karataşoğlu