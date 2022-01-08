BTP lideri Hüseyin Baş: ''Milli servetlerimiz nasıl satıldı?''

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan ETİ Krom ve SEKA Afyon fabrikasının özelleştirilmesine dair gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, iktidarın özelleştirme politikalarına tepkisini çarpıcı örneklerle sürdürüyor.

Daha önce bor madeni ve Eti Bakırın satışıyla ilgili paylaşımlar yapan BTP lideri dikkat çekici özelleştirme örneklerine SEKA ve ETİ Krom ile devam etti.

Eti Krom: Geri Alacağız

Sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP lideri 2004 yılında özelleştirilen ETİ Krom’la ilgili şu paylaşımı yaptı;

“ETİ Krom 2004 yılında, kasasında 8,5 Milyon $ nakit, 115 milyon $ nakde çevrilebilir varlığı,

130 milyon tonun üzerinde rezervi ile 58 milyon $’a satıldı.

Geri alacağız!”

SEKA Afyon fabrikası nasıl satılıp kapatıldı?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda da SEKA Afyon fabrikasının çarpıcı satış hikayesine dikkat çekti.

İşte BTP Liderinin Seka Afyon farikasıyla ilgili paylaşımı;

“SEKA Afyon Fabrikası 1978'de Çay ilçesinde açıldı.

Binlercesine iş kapısı oldu.

İlçenin nüfusu 30 binden 45 bine çıktı.

Değeri 24 milyon $ olan fabrika, 2003'te 3,1 milyon $’a Albayrak Gruba satıldı.

Makineler hurdaya satıldı, fabrika kapatıldı.

Yeniden Açacağız !”