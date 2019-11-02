Bunu da gördük ! ''Emekli olan personelin yerine çocuğu işe alınsın''

Binlerce üniversite mezunu genç işsiz varken Büro Memur-Sen'in Meclis yönetimine yönelttiği talep bir hayli şaşırttı. En çok Meclis çalışanı üyeye sahip Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, çalışanların talebi doğrultusunda emekli olan personelin yerine çocuklarının işe alınmasını istedi. Tartışma konusu olan talep "Yok artık" dedirtti.

ÇOCUKLARININ İŞE ALINMASINI İSTEDİLER

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Büro Memur-Sen, Meclis yönetimiyle toplantı yaptı. Çalışanlar toplantıda, emekli olan personelin yerine çocuklarının işe alınmasını istedi.

'DAHA ÖNCE BU YÖNTEM UYGULANDI'

Büro Memur-Sen Ankara 15 No'lu (TBMM) Şube Başkanı Özgür Yaydemir, daha önce İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Köksal Toptan ve Cemil Çiçek'in başkanlıklarında bu yöntemin uygulandığını söyledi.

"ÇALIŞANLARIN BÖYLE BİR TALEBİ VAR"

Yaydemir, "Çocukların işe alınması yanlış düşünülebilir. KPSS'de başarılı olan personel çocukları tercih edilebilir. Sonuçta çalışanların böyle bir talebi var" dedi.