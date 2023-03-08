Canan Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Florya'da 12 Ağustos 2022'de İstanbul Planlama Ajansı Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda yapmış olduğu konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun sarf etmiş olduğu söz ve beyanlar nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı, sonrasında Cumhurbaşkanı avukatlarının da suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Sözlerin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

YETKİSİZLİK KARARI

İddianamenin İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından mahkeme, söz konusu konuşmanın Florya'da olması nedeniyle dosyanın Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce yetkili olduğunu belirterek, dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.