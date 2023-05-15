Canan Kaftancıoğlu: ''Oy sayımı devam ediyor''
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oy sayım sürecine ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oy sayım sürecine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.
Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP örgütlerinin seçim kurullarında nöbete devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor."
Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor…#SanaSöz— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 15, 2023
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