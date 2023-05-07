Canan Kaftancıoğlu'ndan o videoya Erdoğan'ı kızdıracak yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul mitinginde gösterilen videoya, "Sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum" diye yanıt verdi.

AK Parti'nin İstanbul mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı. Mitingde CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinin olduğu video gösterildi. Videoda Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim" sözleri yer aldı.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından mitingdeki videoya yanıt vererek, "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum. Kıymetli mevkidaşım Sn. Kabaktepe’ye teşekkür ederim. Hemşehri dayanışması" yazdı.