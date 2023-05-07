  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Canan Kaftancıoğlu'ndan o videoya Erdoğan'ı kızdıracak yanıt

Canan Kaftancıoğlu'ndan o videoya Erdoğan'ı kızdıracak yanıt

Canan Kaftancıoğlu'ndan o videoya Erdoğan'ı kızdıracak yanıt
Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul mitinginde gösterilen videoya, "Sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum" diye yanıt verdi.

AK Parti'nin İstanbul mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı. Mitingde CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinin olduğu video gösterildi. Videoda Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim" sözleri yer aldı.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından mitingdeki videoya yanıt vererek, "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum. Kıymetli mevkidaşım Sn. Kabaktepe’ye teşekkür ederim. Hemşehri dayanışması" yazdı.

 

Etiketler canan kaftancıoğlu chp recep tayyip erdoğan video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TikTok videosu öldürdü!
Hadise kırmızılar içinde eski ayarlarına geri döndü
İstanbul'da tarihi buluşma! Millet İttifakı gövde gösterisi yaptı
MEB açıkladı: Okullara seçim tatili!
Depremden 3 ay sonra Kahramanmaraş havadan görüntülendi
SGK ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı
Yargıtay'dan mirasla borç sahibi olanlara emsal karar müjdesi
AFAD’da 21 yeni atama... Aralarında AK Partili isimler de var
İndirim sevinci kısa sürdü! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor
Kavrulmaya hazır olun! Son yılların en sıcak yazı geliyor